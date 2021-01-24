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5:44, 22 января 2021 года Орловцев научат копить деньги и грамотно их тратить Банк России начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности для российских школ и колледжей, а также детских домов и школ-интернатов. В 2020 году такие занятия прошли в 100% школ Орловской области.



Всего по итогам минувшего года состоялось более 3000 уроков и факультативов по финансовой грамотности в 324 школах нашего региона. Участниками стали ученики 5-11 классов. Общее количество просмотров онлайн-лекций составило около 42 тысяч.



Весенняя сессия онлайн-уроков по финансовому просвещению начнется 21 января и продлится до 23 апреля 2021 года. Ребята смогут узнать о том, что такое кредиты и страхование, как составить собственный финансовый план и накопить на желанную покупку, почему мы платим налоги и формируем пенсионные накопления, как пользоваться банковской картой и не попасться на уловки мошенников. В курсе 2021 года есть и уроки по основам инвестиционной грамотности, которые проведут сотрудники Московской Биржи.



В расписании занятий предусмотрены 7 модулей по 19 темам. Каждое занятие будет длиться 45 минут. Гибкий график позволит включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в программы дополнительного образования. Важно, что в этом году подключиться к онлайн-уроку можно будет индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников из школ и колледжей.





Орловское Информбюро



