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7:44, 22 января 2021 года Орловский педагог Антон Гомозов представит Орловщину на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2020» Финал конкурса пройдет в Волгограде с 23 января по 4 февраля.





Учитель истории Антон Гомозов работает в гимназии № 16 города Орла. Он неоднократный лауреат региональных этапов конкурса, имеет девятилетний стаж педагогической деятельности. С детьми работает с 18 лет - был вожатым и воспитателем в детских оздоровительных лагерях. С 2019 года возглавляет Областную молодежную педагогическую школу, охотно осваивает новые методики преподавания.





Мария Семак



