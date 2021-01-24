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6:48, 22 января 2021 года На Орловщине может возникнуть угроза сосулек В регионе ожидается резкое повышение температуры воздуха, которое приведет к возникновению сосулек и снежных шапок на крышах домов и козырьках.





Важно помнить, что своевременное удаление сосулек с крыш многоквартирных домов - задача управляющих компаний. За нежилые помещения отвечают хозсубъекты, за балконы - сами жильцы. Есть и простые правила безопасности. Обязательно осматривайте крышу здания, прежде чем пройти под ней. Если участок огражден сигнальной лентой, ни в коем случае не заходите за нее. О сосульках и снежных шапках можно сообщать и в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла.





Надежда Невматулина



