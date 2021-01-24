Главная » Новости



5:48, 22 января 2021 года Профилактика пожаров в жилом секторе - на особом контроле инспекторов Госпожнадзора В Орле в ходе совместного рейда с сотрудниками полиции спасатели напомнили правила безопасности жителям Заводского района города. Как показывается статистика, во время холодов количество так называемых бытовых пожаров увеличивается.





Как отмечают в Госпожнадзоре, к возгоранию приводят неисправная электропроводка, поврежденные розетки, оставленные без присмотра топящиеся печи, а также неосторожное обращение с огнем.



Орловцам в ходе профилактических рейдах инспекторы Госпожнадзора не только напоминают об элементарных правилах безопасности, но и вручают памятки с номерами телефонов экстренных служб.





Надежда Невматулина



