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9:00, 22 января 2021 года Орловцам предлагают сдать ёлки Оставшиеся от праздника деревья можно отправить на переработку.





Экологическая акция пройдет в субботу, 23 января, в двух микрорайонах Орла - в «Зареченском» (пункт сбора хвойных деревьев - на бульваре Молодежи) и «Наугорский» (напротив школы № 50).



Сдать осыпавшуюся ёлку можно с 13:00 до 15:00. Ели и сосны должны быть очищены от игрушек и мишуры. Все деревья будут вывезены на конюшню, переработаны и используются в качестве подстилочного и кормового материала для животных - говорят организаторы акции.





Надежда Невматулина



