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21:20, 21 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В регион поступило около 12 тысяч доз вакцины от коронавируса. В списке привитых - больше 1800 человек.



- В Орле увековечат память всех, кто не вернулся из боя. В парке Победы установят часовню.



- Точно в цель - не только словом. Наш корреспондент стала лучшей в открытом турнире по стрельбе из лука.



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