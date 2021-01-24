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9:47, 22 января 2021 года

Два человека погибли в столкновении с фурой в Орловской области

Авария произошла накануне в 13:30.


ДТП случилось на 45 километре трассы «Орел – Тамбов» в Свердловском районе. Друг в друга врезались встречные грузовик DAF с полуприцепом и «Лада» «девятка». В результате лобового столкновения от полученных травм скончались 25-летний водитель и 23-летний пассажир отечественной легковушки – сообщают пресс-службы региональных УГИБДД и ГУ МЧС.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы, 2 погибли.

Фото пресс-служб региональных УГИБДД и МЧС





Артём Ежаков
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