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10:17, 22 января 2021 года

На месте недавнего ДТП с маршруткой в Орле выявлены нарушения

Прокуратура обнародовала данные о проведенной проверке по факту аварии.


Ведомством было установлено, что в районе дома № 31 по улице Раздольной – именно там произошло ДТП – дорожное полотно не было надлежащим образом обработано пескосоляной смесью, находилось в обледенелом состоянии и содержало снежные валы по краям трассы. Дополнительной инспекции подвергся светофор на пересечении улиц Раздольной и Блынского, который в день аварии, по сообщению корреспондента ГТРК «Орел» Всеволода Трифонова с места ДТП, работал с перебоями – сигналы светофора менялись в ненадлежащей последовательности. В настоящий момент проблемный светофор отрегулирован.

В связи с выявленными нарушениями, Северная районная прокуратура внесла представления мэру областной столицы, главе городского УМВД и руководителю «Спецавтобазы по санитарной очистке г. Орла».

Ход расследования уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на особом контроле – сообщает сайт ведомства.

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Артём Ежаков
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