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10:33, 22 января 2021 года Прокуратура займется проверкой приемки моста Дружбы в Орле Об этом сообщила вчера пресс-служба ведомства.





Инспекция выяснит обстоятельства сдачи объекта после ремонта и даст соответствующую оценку действиям и/или бездействию должностных лиц, которые отвечали за вопросы контроля качества проведенных работ и приемку моста Дружбы в Орле.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



