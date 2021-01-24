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11:10, 22 января 2021 года В Орловской области зафиксировано 173 новых случая коронавируса Накануне от последствий болезни скончалось 2 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 173 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 25 220 орловцев.



На данный момент в области борются с болезнью 2 626 человек. За сутки выписано 149 жителей региона, всего с начала пандемии от болезни избавилось – 22 277. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 317 раз.



Суточная заболеваемость в России – 21 513, всего – 3 677 352. На лечении – 527 404. Накануне выздоровело – 27 318, всего – 3 081 536. Количество смертей за сутки – 580, за все время разгула коронавируса – 68 412.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



