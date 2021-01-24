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11:21, 22 января 2021 года Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию? Какие симптомы COVID-19 могут являться основанием для вызова врача-терапевта на дом? Можно ли выбрать медицинскую организацию при госпитализации? Нужно ли делать ПЦР-тесты людям, контактировавшим с заболевавшими? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» ответила заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.





Какие симптомы могут являться основанием для вызова врача-терапевта на дом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции? - В соответствии с временными методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным Минздравом России 26.10.2020, медицинская помощь пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 при легком течении заболевания или средней тяжести может оказываться на дому. Вызов врача на дом осуществляется в случае повышения температуры выше 37,2 градуса и при наличии признаков острой респираторно-вирусной инфекции: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния. Кроме того, есть условия, когда вызов врача на дом при таких симптомах не просто желателен, а строго необходим. Это возраст пациента старше 65 лет и наличие хронических заболеваний, при которых повышается риск тяжелых осложнений COVID-19. В первую очередь это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек и органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), онкологические заболевания. При вызове участкового врача-терапевта на дом обязательно необходимо сообщить об этих фактах регистратору, осуществляющему прием вызова. По законодательству участковый врач-терапевт, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов. Пациенты с легким течением заболевания должны быть проинформированы медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия (повышение температуры тела более 38°C, появление затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля, снижение показателей пульсоксиметрии менее 93%. При госпитализации (плановой или экстренной) может ли человек сам выбирать медицинскую организацию? - В настоящее время в связи с перепрофилированием ряда медицинских организаций, а также с целью реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19, госпитализация пациентов как в плановой, так и в экстренной форме осуществляется в соответствие с приказами Департамента здравоохранения Орловской области о маршрутизации пациентов. Приказы размещены на сайте Департамента здравоохранения Орловской области. Решение о госпитализации в ту или иную медицинскую организацию принимает лечащий врач или врач (фельдшер) скорой медицинской помощи в соответствии с приказами о маршрутизации. Если пациент настаивает на госпитализации, кто принимает решение - бригада скорой помощи или сам пациент? - Решение о госпитализации принимает не пациент, а врач или фельдшер бригады скорой медицинской помощи на основании анамнеза, жалоб, данных объективного осмотра и в зависимости от степени тяжести состояния больного. Если у пациента угрожающее жизни состояние, всегда предлагается госпитализация. Человека обязательно госпитализируют, если после оказанной медицинской помощи острое состояние не удается купировать. Если состояние больного не угрожает жизни, медицинские работники скорой медицинской помощи имеют право отказать в госпитализации. Давайте еще раз уточим информацию о тестировании на COVID-19. Все-таки должны брать тесты у лиц, контактирующих с заболевшими, например, проживающих в одной квартире? - Нет, не должны. Тестирование контактных лиц осуществляется только в случае проявления клинических симптомов заболевания. Соответствующие изменения внесены 13 ноября 2020 года постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 15. Согласно этим изменениям контактные лица, у которых в течение периода изоляции - 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 - не проявились симптомы заболевания, не тестируются и выписываются без проведения исследования на COVID-19. Выписка пациентов после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) осуществляется при получении одного отрицательного результата теста на COVID-19. Если тест положительный, то следующее исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня. Как определить самостоятельно, нужно ли в стоматологии записываться на бесплатный приём по полису ОМС или сразу в платный кабинет? Где найти перечень услуг? Бесплатно по полису ОМС застрахованным лицам оказывается основной спектр стоматологических услуг: - осмотр, прием и консультация врача-стоматолога; - лечение заболеваний зубов и десен (кариес, пульпит, пародонтоз, периодонтит, гингивит) с применением анестезии и рентгенографии; - хирургическое вмешательство, включая удаление зубов; - удаление зубных отложений; - физиотерапевтические процедуры; - оперативная помощь. Перечень стоматологических материалов и лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической помощи в рамках территориальной программы ОМС Орловской области, размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области. Указанные в Перечне лекарственные препараты и стоматологические материалы, включая светоотверждаемые, преимущественно отечественного производства. При лечении зубов с применением стоматматериалов, входящих в данный Перечень, бесплатно должны проводиться и рентген, и анестезия. Информация о перечне и стоимости платных стоматологических услуг размещена в свободном доступе на сайтах медицинских организаций, а также на информационных стендах.

Граждане вправе самостоятельно выбирать: воспользоваться ли полисом ОМС или самостоятельно оплатить стоматологическую помощь.





Елена Литинская



