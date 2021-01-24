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11:33, 22 января 2021 года Орловская область осуществит многомиллионную закупку лесопожарной техники Обновление специализированного автопарка обсудили в региональном управлении лесами.





Одной из тем заседания стала закупка лесопожарной и специализированной техники для предупреждения и борьбы с возгораниями в зеленых массивах Орловщины. Для этих целей в текущем году государством заложено 35 миллионов 200 тысяч рублей.



В предварительном перечне будущих покупок: тракторы «Беларус» МУЛ 82.2 в лесном варианте и малый патрульный комплекс; грузовик «САДКО НЭКСТ» с двухрядной семиместной кабиной; трехсторонний бортовой самосвал ГАЗ 33086 «Земляк» и ГАЗ 33088 с комплектом лесопожарного оборудования и тракторные прицепы – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



