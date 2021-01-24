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11:44, 22 января 2021 года В Орле семьям из группы риска рассказали, как избежать пожара Съемочная группа ГТРК «Орел» приняла участие в рейде, организованном сотрудниками МЧС и полиции.





Сотрудники МЧС и полиции посещают семьи, находящиеся в группе риска, чтобы напомнить им о правилах пожарной безопасности. Сейчас, в холодное время года, такие профилактические рейды особенно актуальны. Зачастую люди начинают использовать отопительные приборы, а что еще хуже - газовые плиты для обогрева. В рейде по Заводскому району надзорная группа проверила квартиры, где проживают многодетные семьи. Как отмечают в отделе надзорной деятельности регионального МЧС, основные нарушения, которые выявляются в квартирах это сушка белья над газовыми приборами. Также к возгоранию чаще всего приводят: неисправная электропроводка, поврежденные розетки, оставленные без присмотра топящиеся печи, а также неосторожное обращение с огнем. Все семьи в ходе рейда получили рекомендации по безопасности, а проверяющие пообещали зайти в гости еще раз.





Всеволод Трифонов



