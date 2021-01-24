Главная » Новости



11:47, 22 января 2021 года В Покровском районе открыт новый ФАП Орловская область продолжает строительство фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта «Здравоохранение».





Новое медицинское учреждение было сдано в эксплуатацию в деревне Алексеевка. Оно будет очень востребовано, поскольку ранее здешние жители были вынуждены обращаться за медицинской помощью в местную ЦРБ, расположенную в 30 километрах от деревни. Для Покровского района это уже как минимум шестой ФАП – в прошлом году здесь возвели пять аналогичных объектов.



Всего за весь минувший год в Орловской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» были созданы 43 ФАПа и врачебная амбулатория в селе Бараново Ливенского района – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



