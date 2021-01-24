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12:19, 22 января 2021 года

В Орле обсудили уличную торговлю

Накануне состоялось заседание комитета городского совета по экономической политике и развитию предпринимательства.


Один из вопросов к представителям городской администрации касался противодействия неофициальным «блошиным рынкам». Слово взял депутат Сергей Елесин.
Сергей Елесин, депутат Орловского городского совета: «В выходные дни по дороге к центральному рынку выстраивается торговая галерея, такая же картина на улице Металлургов. Я могу понять, когда бабушки продают что-то с дачи, но когда люди торгуют ассортиментом, начиная мехами и заканчивая нижним бельем, как вы на это реагируете?».

Депутатам напомнили, что за подобную торговлю предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За прошлый год по 458 составленным протоколам в казну уплачен 1 миллион 575 тысяч рублей штрафов. Проконтролировать все такие точки сбыта невозможно – заявили во время заседания.

Еще одной темой заседания стала торговля в нестационарных объектах – различных киосках, павильонах и т.д. В Орле размещать подобные объекты и производить продажи в них можно на 674 участках. Владельцы этих торговых точек принесли в бюджет Орла порядка 20 миллионов рублей.

Есть в городе и брошенные киоски. Администрация постоянно обращается в суд по поводу их сноса и регулярно добивается положительного решения, однако и сами тяжбы, и процедура сноса обычно растягиваются до двух лет – сообщает сайт городского совета.


Артём Ежаков
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