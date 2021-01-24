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12:41, 22 января 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 22 января.


Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 67; Орловский район – 27; Мценский район и Мценск – 14; Троснянский – 10; Покровский – 8; Сосковский и Кромской – по 7; Хотынецкий – 6; Дмитровский – 5; Шаблыкинский – 4; Урицкий, Залегощенский и Краснозоренский – 3; Знаменский, Верховский и Новодеревеньковский – по 2; Болховский, Свердловский и Глазуновский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:

Орел – 13 001; Орловский район – 3 255; Болховский – 434; Знаменский – 140; Хотынецкий – 459; Урицкий – 543; Шаблыкинский – 191; Сосковский – 170; Кромской – 305; Дмитровский – 585; Свердловский – 386; Троснянский – 257; Глазуновский – 154; Малоархангельский – 326; Покровский – 416; Колпнянский – 248; Должанский – 193; Ливенский – 501. Ливны – 995; Верховский – 265; Залегощенский – 362; Краснозоренский – 185; Новодеревеньковский – 373; Новосильский – 133; Корсаковский – 59; Мценск и Мценский район – 1 284.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось 25 220 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 173 орловцев, выписано – 149. Выздоровело за все время – 22 277, лечатся – 2 626. От осложнений на фоне новой болезни в области скончалось 317 человек – накануне умерло ещё 2 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба

 




Артём Ежаков
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