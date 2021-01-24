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13:02, 22 января 2021 года Прокуратура обязала Парахина устранить перебои в работе транспорта Ведомство внесло мэру Орла соответствующее представление.





Прокуратура опубликовала информацию о проведенной проверке в сфере пассажироперевозок в областной столице. Согласно данным ведомства, в ходе инспекции выявлен факт нарушения в работе общественного транспорта, а именно: перебои в графиках движения, влекущие за собой переполняемость автобусов, и потенциальный вред здоровью орловцев из-за длительного ожидания транспорта на морозе.



Дополнительной претензией стало отсутствие со стороны управления городского хозяйства и транспорта городской администрации должного контроля над соблюдением правил в сфере пассажироперевозок.



По результатам проведенной проверки Советская районная прокуратура внесла мэру областной столицы представление с целью устранения выявленных недостатков. Его выполнение находится на контроле ведомства – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



