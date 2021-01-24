Орловские журналисты стреляли в яблочко

Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова стала лучшим стрелком.

Журналисты привыкли попадать точно в цель словом. На боевой линии умение писать и говорить вряд ли понадобятся, а вот зоркий глаз - пригодится. Турнир для «акул пера» устроило региональное управление Росгвардии. За звание лучшего стрелка боролись шесть человек.

Стрельба из лука только на первый взгляд кажется малоподвижным видом спорта. На самом деле регулярные занятия держат в тонусе весь организм: лучника можно узнать издалека - по стройной и подтянутой фигуре. Во время тренировок укрепляются мышцы рук и ног. Полезна стрельба и для глаз - благодаря постоянному фокусированию на мишени и стреле.