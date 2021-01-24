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14:15, 22 января 2021 года

В Орловской области назвали школы года

Указ о награждении победителей и призеров тематического конкурса подписал глава региона Андрей Клычков.


В соревновании «Школа года в Орловской области» присутствовали две номинации – «Городская школа» и «Сельская школа». Победу в первой одержала орловская гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова. Призерами названы орловская средняя школа № 23 с углубленным изучением английского языка и мценская средняя школа № 1.

Победу во второй номинации одержал «Змиевский лицей». Призеры - Овсянниковская средняя школа» Орловского района и «Некрасовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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