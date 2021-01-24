Главная » Новости



14:15, 22 января 2021 года В Орловской области назвали школы года Указ о награждении победителей и призеров тематического конкурса подписал глава региона Андрей Клычков.





В соревновании «Школа года в Орловской области» присутствовали две номинации – «Городская школа» и «Сельская школа». Победу в первой одержала орловская гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова. Призерами названы орловская средняя школа № 23 с углубленным изучением английского языка и мценская средняя школа № 1.



Победу во второй номинации одержал «Змиевский лицей». Призеры - Овсянниковская средняя школа» Орловского района и «Некрасовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



