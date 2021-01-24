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14:43, 22 января 2021 года В Орле отчитались о строительстве трех яслей Все три детских сада появятся в городе в этом году.





Согласно пресс-службе орловской мэрии:



Степень готовности яслей в 795 квартале – территория огорожена, копается котлован. Сделан запрос об оплате работ по присоединению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Вместимость будущего сооружения – 80 мест.



Степень готовности яслей на улице Ливенской – ведется проектирование. Все этапы работ здесь будут происходить в рамках единого муниципального контракта, иными словами это объект «под ключ» – первый подобный проект в городе.



Степень готовности яслей на улице Планерной – произведена заливка полов техподполья, завершен монтаж фундаментных блоков здания, основы дымовой трубы и фундаментной плиты под котельную. Окончено строительство плит перекрытия и перемычек ниже нулевого уровня. Проложены трубы внешнего водопровода. Продолжается кирпичная кладка стен. На прошлой неделе подрядчик приступил к установке плит перекрытия первого этажа. Степень готовности объекта – 17%. Вместительность – 80 мест.



Соглашения по первым двум яслям заключены с ООО «Авилон», строительство третьего детского сада под ответственностью ООО «АгроСтройМонтаж».



Фото пресс-службы орловской мэрии









Артём Ежаков



