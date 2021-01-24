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15:14, 22 января 2021 года Орловцы дружно встают на лыжи В городе для любителей активного образа жизни действует три трассы. На одной из них побывала съемочная группа ГТРК «Орел».





Лесные тропы в эти дни действительно не пустеют. Здесь нашлось место и новичкам и профессионалам. Всего в Орле действует три трассы. Кроме Медведевского леса покататься можно на территории парка в Лужках и рядом со стадионом «Южный». Уровень трасс различный. Юрий Иванович Бобылёв - мастер спорта СССР по биатлону – знает все тонкости спорта.

Юрий Бобылёв, тренер СШОР №10 г. Орла: «Трасса трассе рознь. Если, допустим, по Оке на лыжах катаются, то это трассой тоже можно считать. Или на Мезенке по саду».

Но прежде чем выйти на лыжню, важна подготовка. Спортсмены тренируются круглый год, а не только когда есть снег. Лыжи лени не простят. А вот инвентарь к каждой тренировке приводят в порядок отдельно. Важный этап – покрытие парафином. Эта и другие предварительные процедуры проходят в специальном домике. Тепло здесь поддерживает печка. Домик частный, но отдан в пользование спортсменам. Есть и другие проблемы у лыжников. Не хватает организации трассы, мало соревнований, нужна спортивная база. Но, несмотря на это, дети в спорт идут.



Юрий Бобылёв, тренер СШОР №10 г. Орла: «Что удивительно, у меня в группе почти нет троечников. Или отличники приходят или хорошисты».

Владислав Агаев – один из таких. Семь лет на лыжах. Четыре из них – профессионально. Командный вид спорта орловец променял на индивидуальный. Свой спортивный путь Влад начинал в футболе.



Владислав Агаев, лыжник: «Лыжи мне помогают отвлечься от школы, расслабиться. В школу я прихожу отдохнувший и получаю хорошие оценки». Следите за погодой и вставайте на лыжи. А если пришли в лес погулять – не удивляйтесь, если кто-то сзади вам громко крикнет «Лыжню!»





Анастасия Дорохова



