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Главная » Новости

15:41, 22 января 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Как записаться на прививку от коронавируса? И сколько орловцев уже получили вакцину?

- В приоритете - безопасность, в центре внимания - многодетные и неблагополучные семьи. Спасатели и полиция провела противопожарные рейды.

- Молодой и амбициозный орловский историк представит наш регион на конкурсе «Учитель года». Мы познакомились с финалистом.

- Где покататься на лыжах в Орле? Расскажем в нашем выпуске. А еще о тонкостях, которые нужно помнить перед выходом на снежную трассу.

- 35 миллионов - в помощь лесникам. Орловщина закупит новую лесопожарную технику.

- Ёлка - не мусор. Куда можно сдать новогодние хвойные?

- Настреляли на первое место. Как корреспондент ГТРК «Орел» стала лучницей?


Вести-Орёл
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