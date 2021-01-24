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15:41, 22 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Как записаться на прививку от коронавируса? И сколько орловцев уже получили вакцину?



- В приоритете - безопасность, в центре внимания - многодетные и неблагополучные семьи. Спасатели и полиция провела противопожарные рейды.



- Молодой и амбициозный орловский историк представит наш регион на конкурсе «Учитель года». Мы познакомились с финалистом.



- Где покататься на лыжах в Орле? Расскажем в нашем выпуске. А еще о тонкостях, которые нужно помнить перед выходом на снежную трассу.



- 35 миллионов - в помощь лесникам. Орловщина закупит новую лесопожарную технику.



- Ёлка - не мусор. Куда можно сдать новогодние хвойные?



- Настреляли на первое место. Как корреспондент ГТРК «Орел» стала лучницей?



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