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15:53, 22 января 2021 года Ремонт Красного моста в Орле сделает две городские улицы односторонними Мэрия обнародовала изменения в транспортной схеме.





Нововведения коснутся четырех улиц: 4-й Курской; 5-го Августа; Фомина и Пушкина. Все изменения вступят в силу с 1 февраля 2021 года.



Список изменений, представленных сайтом мэрии:



Одностороннее движение: по улице Фомина по направлению от улицы Пушкина к улице 5-го Августа и по улице 4-й Курской по направлению от улицы 5-го Августа к улице Новосильской.



Запрет на остановку транспортных средств: улицы 4-я Курская, 3-я Курская, Фомина.



Регулируемый пешеходный переход: появится на пересечении улиц 5-го Августа и Фомина.



Оборудование остановки: пересечение улицы Фомина и переулка Речного (в районе дома № 13 по переулку Речному).



Перенос пешеходного перехода: существующий переход на улице Фомина перенесут ближе к улице Русанова (сместится в район дома № 38 по улице Фомина).



Демонтаж пешеходного перехода: на улице 3-й Курской в районе ТК «На Курской».



Дополнительно, чтобы жители не нарушали ПДД, на участке от улицы Московской до дома №14А по улице 3-й Курской установят ограждения. Таким образом, пешеходная связь будет осуществляться только по существующему регулируемому переходу в районе пересечения с ул. Пушкина.



С подробной картой изменений можно ознакомиться в сообществе городской администрации «ВКонтакте».



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Артём Ежаков



