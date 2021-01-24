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16:14, 22 января 2021 года Школу на улице Зеленина в Орле достроят к концу следующего года По плану, объект будет сдан в ноябре.





Учебное учреждение будет рассчитано на 1 225 детей, что позволит считать объект одной из крупнейших школ города. Вид самого здания будет напоминать брянский центр образования.



Проект предполагает наличие в новом учебном заведении двух корпусов в 4 и 5 этажей, в обоих оборудуют спортзалы. Школьная столовая будет способна вместить 600 человек. Ещё одним помещением станет вместительный актовый зал. Во дворе для спортивных занятий смонтируют футбольное поле, баскетбольные и волейбольные паркеты, а также беговые дорожки. Один из построенный корпусов отдадут начальной школе.



Само здание оснастят современными системами безопасности – озвучивания и видеонаблюдения, а также пожарной и охранной сигнализацией. Для маломобильной группы граждан здесь появится кнопка вызова неотложной помощи.



Внушительный контракт на сумму в 892 миллиона 700 тысяч рублей подписан с ООО «Техспецкомплект». Прописанный в соглашении срок для сдачи объекта – до 22 ноября 2022 года. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование» – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



