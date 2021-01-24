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16:30, 22 января 2021 года Куда везут снег, убранный с улиц Орла? Январь стал настоящим испытанием для коммунальных служб. Их профессионализм проверял снегопад. Дороги, дворы и тротуары расчищали несколько дней. Куда вывозят убранный снег, и где он хранится, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





Снег с улиц Орла свозят к аэропорту Южному. Там организовали единственную в городе площадку по складированию снега. Ее площадь 2 гектара. И уже сюда высыпали 25 тысяч кубометров снега. И каждый день гора снега увеличивается. Как рассказали в УКХ города Орла, площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, на ней существуют ливневые колодцы, а вокруг обустроен земляной вал протяженностью около 700 метров, высотой около полутора. Вал обустроен для того, чтобы при интенсивном таянии снега вода не растекалась и не загрязняла почву.



Снег вперемешку с песком и солью везут сюда отовсюду: с мостов, автодорог и тротуаров, со всех городских районов и улиц.



В Орле снег убирают 256 единиц спецтехники. Вопрос с очисткой города сейчас на контроле у губернатора. Судя по прогнозам синоптиков, впереди резкие перепады температуры с минуса на плюс, и это может спровоцировать возникновение гололедицы, а значит и дополнительные сложности для уборки.



Очищать от снега необходимо не только дороги и территорию возле социально значимых объектов, но и дворы, и межквартальные проезды. Андрей Клычков предостерег управляющие компании от игнорирования этой деятельности и пообещал жесткое реагирование в случае невыполнения своих обязанностей.



Снег должен быть вывезен, дороги расчищены и посыпаны противогололедными средствами. С этой целью город заготовил 116 кубометров песко-соляной смеси. Половина уже израсходована.





Татьяна Тимохина



