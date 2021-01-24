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17:26, 22 января 2021 года Прокуратура помогла восстановить пассажирский маршрут в Залегощенском районе Проверка по факту отсутствия перевозок была инициирована по обращению жителей деревни Ольховец.





По результатам проведенной инспекции выяснилось, что в августе позапрошлого года подошел к концу муниципальный контракт, связывающий транспортом деревню Ольховец и село Красное. С этого времени никаких действий по восстановлению маршрута «Залегощь – Красное – Ольховец» местными властями не предпринималось.



В связи с поступившими обращениями и проведенной проверкой, прокуратура внесла в адрес главы районной администрации представление для восстановления пассажироперевозок. В данный момент перевозчик найден и между населенными пунктами курсирует транспорт – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



