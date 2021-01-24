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21:20, 22 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Куда вывозят снег с орловских улиц? Мы побывали на специально оборудованной площадке.



- Новая жизнь - в ковидное время. Малыши продолжают появляться на свет - к счастью, здоровые.



- Срок переноса пенсий на карты национальной платежной системы снова сдвигается. Но откладывать не стоит.



- Записаться на прием к врачу можно из дома. Как нацпроект помогает людям старшего поколения? Мы посетили одну из учебных площадок.



- В Орле проложены лыжные трассы. Где можно покататься. Расскажем в выпуске.



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