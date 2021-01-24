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6:36, 23 января 2021 года Стартовала декларационная кампания Продлится она до 30 апреля.





Именно до 30 апреля орловцам необходимо отчитаться о своих доходах. В них входят и средства, полученные от продажи недвижимости, от сдачи квартиры в аренду или от выигрыша в лотерею, если сумма составила от 4 до 15 тысяч рублей, конечно же, следует указать и дорогие подарки, полученные не от близких родственников. Уплатить НДФЛ стоит до 15 июля, поскольку за нарушение сроков подачи декларации о доходах предусмотрен штраф.



Представить декларацию о доходах необходимо в налоговую инспекцию по месту своего учета: при посещении налогового органа, по почте или через «Личный кабинет налогоплательщика». Теперь сделать это можно авансом - с помощью единого налогового платежа, который перечисляется через «Личный кабинет» или интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин».





Надежда Невматулина



