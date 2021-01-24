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7:38, 23 января 2021 года В Орловской области неправильно забивали скот Деятельность убойной площадки была приостановлена на 60 суток.





Внеплановая проверка убойной площадки в Ливенском районе Россельхознадзором показала, что при забое скота кровь и отходы утилизируются в выгребной яме, содержимое которой позднее вывозят и сливают на землю. На самой яме нет крышки, вокруг нее разбрызгана кровь и другие отходы. К прочим нарушениям относятся: отсутствие у обслуживающего площадку ветеринара разрешительной документации по части уборки, утилизации или уничтожении биологических отходов и отсутствие регулярной дезинфекции.



Подобные нарушения чреваты распространением болезней, поэтому в рамках административного кодекса деятельность убойной площадки в части утилизации биологических отходов приостановлена на 60 суток – сообщает сайт областного Россельхознадзора.





Артём Ежаков



