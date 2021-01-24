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8:39, 23 января 2021 года Организация незаконных азартных игр довела троих орловцев до суда Расследование уголовного дела завершено.





Согласно материалам дела, подсудимые являлись организаторами в Заводском и Северном районах Орла незаконных азартных игр на территориях городских торговых комплексов. Игорные автоматы были замаскированы под платежные терминалы. Обвиняемые тщательно оберегали свой подпольный бизнес – к игре допускались только проверенные люди.



Незаконное деяние продолжалось с февраля 2016 года по июнь 2018 года. В ходе работы правоохранителей удалось изъять три игровых автомата – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



