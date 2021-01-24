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7:40, 24 января 2021 года Льготникам Орловской области продлили срок перехода на карту «Мир» Отечественное платежное устройство необходимо для получения социальных выплат.





Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР, переход на российскую платежную систему «Мир» необходим для получателей льготных выплат на карты Visa или MasterCard. Новый срок замены карты – до 1 июля 2021 года.



Проще передать новые реквизиты через сайты «Госуслуг» или ПФР.



Для тех, кто получает выплаты через почту или другие организации, а также через банковский счет без использования самой карты, ничего не изменится.





Артём Ежаков



