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8:41, 24 января 2021 года Орловские пенсионеры осваивают компьютер и интернет-пространство Обучение проходит во всех районах области в рамках проекта «Демография». С жительницей Новосиля, окончившей курсы компьютерной грамотности, встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





О том, что можно пройти бесплатные курсы компьютерной грамотности, Марина Лунина узнала из объявления в районной газете. Не раздумывая отправилась в школу. В Новосиле курсы проводят именно там, в рамках нацпроекта «Демография». Только осенью минувшего года обучили 40 пенсионеров. Марина Лунина стала одной из первых учениц.



Марина Лунина, пенсионерка, жительница г. Новосиль: «Одна из причин, которая побудила меня повысить компьютерную грамотность - отъезд детей на работу за границу. Мне просто необходимо было общение с ними, а чтобы общаться, нужно было знать, как установить скайп, как им пользоваться. Еще одна причина - с выходом на пенсию наша социализация значительно уменьшается, а мне хотелось бы общаться так же активно, как это было на работе».

Теперь пенсионерка не только активно общается в интернете, но и может, не выходя из дома, и покупки сделать, и за квартиру заплатить, и нужную информацию из любого ведомства получить.



Создать документ в Word, таблицу в Excel, воспользоваться электронной почтой, социальными сетями и необходимыми сайтами - всему этому пенсионерка научились на занятиях.



Марина Салькова, преподаватель информатики Новосильской средней общеобразовательной школы: «В отличие от детей пенсионеры усваивают сложнее, тяжелее, но они очень заинтересованы».

Марина Лунина, пенсионерка, жительница г. Новосиль: «Я бы посоветовала всем учиться обязательно, не бояться ничего, преодолевать всю свою боязнь, и это позволит и развиваться, и активно продолжать жизнь».

После 32-часового курса слушателям вручили сертификат об обучении. Эту программу курирует Союз пенсионеров России.



Иван Мосякин, председатель правления регионального отделения Союза пенсионеров России: «С помощью системы народного образования мы создали 120 учебных площадок, занимаются обучением пенсионеров вузы, техникумы и школы области. За 2020 год 2800 пенсионеров прошли обучение, и получили сертификаты».

Проект «Старшему поколению - качественную жизнь и активное долголетие» будет продолжаться до 2025 года. И уже с февраля компьютерные курсы для пенсионеров возобновятся - с соблюдением всех санитарных норм.





Татьяна Тимохина



