воскресенье 24.01.2021 13:25:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

8:41, 24 января 2021 года

Орловские пенсионеры осваивают компьютер и интернет-пространство

Обучение проходит во всех районах области в рамках проекта «Демография». С жительницей Новосиля, окончившей курсы компьютерной грамотности, встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


О том, что можно пройти бесплатные курсы компьютерной грамотности, Марина Лунина узнала из объявления в районной газете. Не раздумывая отправилась в школу. В Новосиле курсы проводят именно там, в рамках нацпроекта «Демография». Только осенью минувшего года обучили 40 пенсионеров. Марина Лунина стала одной из первых учениц.

Марина Лунина, пенсионерка, жительница г. Новосиль: «Одна из причин, которая побудила меня повысить компьютерную грамотность - отъезд детей на работу за границу. Мне просто необходимо было общение с ними, а чтобы общаться, нужно было знать, как установить скайп, как им пользоваться. Еще одна причина - с выходом на пенсию наша социализация значительно уменьшается, а мне хотелось бы общаться так же активно, как это было на работе».

Теперь пенсионерка не только активно общается в интернете, но и может, не выходя из дома, и покупки сделать, и за квартиру заплатить, и нужную информацию из любого ведомства получить.

Создать документ в Word, таблицу в Excel, воспользоваться электронной почтой, социальными сетями и необходимыми сайтами - всему этому пенсионерка научились на занятиях.

Марина Салькова, преподаватель информатики Новосильской средней общеобразовательной школы: «В отличие от детей пенсионеры усваивают сложнее, тяжелее, но они очень заинтересованы». 

Марина Лунина, пенсионерка, жительница г. Новосиль: «Я бы посоветовала всем учиться обязательно, не бояться ничего, преодолевать всю свою боязнь, и это позволит и развиваться, и активно продолжать жизнь».

После 32-часового курса слушателям вручили сертификат об обучении. Эту программу курирует Союз пенсионеров России.

Иван Мосякин, председатель правления регионального отделения Союза пенсионеров России: «С помощью системы народного образования мы создали 120 учебных площадок, занимаются обучением пенсионеров вузы, техникумы и школы области. За 2020 год 2800 пенсионеров прошли обучение, и получили сертификаты».

Проект «Старшему поколению - качественную жизнь и активное долголетие» будет продолжаться до 2025 года. И уже с февраля компьютерные курсы для пенсионеров возобновятся - с соблюдением всех санитарных норм.


Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.