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7:43, 25 января 2021 года Сегодня - Татьянин день В день памяти православной святой отмечают и День студента. Как часто сейчас называют девочек Татьяной, как отметят свой праздник студенты в этом году, и надо ли идти в церковь, чтобы помолиться святой? Об этом – в материале корреспондента ГТРК «Орел» Татьяны Тимохиной.





Святая Татиана почитается как православной, так и католической церковью.



Родилась святая Татьяна в Риме около 200-го года от Рождества Христова. Родители её были богатые и знатные граждане, которые в то же время были и тайные христиане. Татьяну с самых ранних лет приучали к благочестию. Они брали её с собою на тайные богослужения, совершаемые ночью в катакомбах. Во время гонений на христиан уже повзрослевшая Татиана была схвачена. Она подверглась жесточайшим пыткам, но не отказалась от веры во Христа. Ее стойкость по сей день почитается всеми христианами.



Как оказалось, сейчас девочек именем Татьяна называют редко. По данным орловского загса, в 2018 году в Орле родились две Татьяны, а в 2019-м - ни одной. В 2020 году этим именем назвали 15 девочек.



Великомученица Татиана считается покровительницей студентов. Именно в день памяти святой императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об основании Московского университета.



В этот день, после зимней сессии, начинаются каникулы, и студенты обычно отмечают его весело и шумно – с розыгрышами, лотереями, подарками и медовухой от ректора. Но, как рассказали в орловском госуниверситете, в этом году все мероприятия переносят в онлайн-пространство.



А для верующих студентов, как и для всех православных, день святой мученицы Татианы имеет, прежде всего, религиозный смысл. Его празднование начинается со службы в церкви. Но в этом году, опять же из-за непростой эпидобстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, можно помолиться и дома.



У великомученицы Татьяны, помимо успехов в учебе и науке, просят благосклонности и поддержки в отношении себя и близких, ну и здоровья, его особенно в последнее время просят у всех святых.





Татьяна Тимохина



