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8:45, 25 января 2021 года Александр Свистунов: «Я бы посоветовал женщинам планировать беременность» Одна из особых групп риска при заражении новой коронавирусной инфекцией - беременные женщины. В Орле все тяжело заболевшие COVID будущие мамы направляются на лечение в Перинатальный центр. С какими осложнениями приходится сталкиваться врачам, и как уберечься от инфекции, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель Перинатального центра, заместитель главного врача НКМЦ им. З.И. Круглой по гинекологии Александр Свистунов.





Есть информация, что беременные женщины, инфицированные ковид, как правило, переносят свою беременность с осложнениями. Так ли это? И с чем вам пришлось столкнуться на практике?

- Несомненно, коронавирусная инфекция, как и любая другая, представляет собой угрозу для здоровья беременной пациентки силу того, что состояние беременности вызывает состояние вторичного иммунодефицита. Женщина становится беззащитной перед действием любого провоцирующего фактора. На базе нашего перинатального центра организовано ковидное отделение. За весь период мы провели более 120 случаев наблюдения и лечения, были родоразрешены свыше 60 пациенток. И практически каждая беременность, осложненная ковидной инфекцией, имела определенное неблагоприятное течение.



Чтобы вы посоветовали беременным женщинам сейчас, в пандемию, для своей защиты?

- Коронавирусная инфекция очень многое дала нам в плане осознания ответственности за свое личное здоровье и осознания факта общественного здоровья. Население осознало необходимость профилактических мероприятий - использование средств индивидуальной защиты, обработка рук, дистанцирование. Эти элементарные вещи помогут избежать серьезных осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Что касается беременных пациенток, с начала эпидемии мы рекомендуем им использовать дистанционные методы наблюдения, оставаясь в режиме телефонной связи, посредством мессенджеров, оставаясь на связи с лечащим врачом, посещая перинатальный центр или консультации лишь для проведения ультразвуковых и перинатальных скринингов.



Еще немаловажный совет работающим беременным пациенткам: стоит ограничить контакт с работающим населением, перейти на дистанционную работу или обучение, с последующим выходом в дородовый отпуск в 30 недель беременности.



В каком триместре особенно опасно заразиться беременной женщине ковидом и почему?

- Первый триместр беременности является самым опасным для беременной пациентки в силу того, что именно в этом триместре происходит закладка всех органов будущего ребенка, особенно до формирования плаценты. Плацента это тот барьер, который защищает будущего малыша от инфекций различного рода. И, несомненно, поражения в первый триместр беременности вызывает тяжелейшие осложнения вплоть до потери беременности.



Как правило, когда беременные женщины инфицируются, им нельзя практически никаких лекарств. Чем сегодня лечат беременных в случаях заражения ковид?

- Препаратами первой линии для лечения коронавирусной инфекции являются противовирусные препараты. Это именно та группа препаратов, которая не только разрешена, но и рекомендована для применения у беременных женщин. Эти препараты можно применять в домашних условиях, только под контролем лечащего врача, несомненно, наблюдая за своим состоянием. При появлении одышки, гипертермии, которая не купируется в течение нескольких дней, при снижении сатурации менее 93% показана незамедлительная госпитализация, дабы избежать осложненного течения коронавирусной инфекции.



С какими осложнениями у беременной женщины вы встречались на практике за этот год?

- Наиболее частые осложнения беременности на фоне коронавирусной инфекции это выраженные плацентарные нарушения, которые вызывают задержку развития плода, признаки гипоксии плода. Следующее грозное осложнение это, к сожалению, неразвивающаяся беременность. Затем следует общее гипоксическое поражение матери, вызванное, в первую очередь, пневмонией, что мы наблюдаем очень часто. Даже на фоне терапии кислородом мы наблюдаем общее гипоксическое поражение, а также инсульты, инфаркты и инфаркты плаценты.



Если все-таки беременная женщина доходит до родоразрешения, младенец, как правило, инфицирован ковид или нет?

- Мы провели более 60 родоразрешений у пациенток данной категории, и, к счастью, ни один новорожденный пациент не имеет случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Детки могут рождаться в состоянии гипоксии той или иной степени, однако случаев заражения не обнаружено.



Что бы вы посоветовали женщинам: планировать ли беременность в разгар пандемии или отложить?

- Я бы посоветовал женщинам планировать беременность, потому что ничто на свете не может остановить естественный ход событий. Это естественное желание пациента иметь ребенка, семью, здоровых детей, но к этому нужно приложить усилия. Да, есть социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты, но есть еще более действенный метод - вакцинация. Это тот метод, который позволяет нам защититься от инфекции.



Что делать для своей защиты женщине, которая все-таки пытается запланировать беременность на ближайшее время?

- Я советую использовать любую возможность избежать коронавирусной инфекции. Сейчас есть возможность вакцинироваться. В условиях пандемии мы будем жить достаточно длительное время, поэтому необходимо адаптировать свой образ жизни, мышления, свои действия под требования пандемии. Поэтому повторю еще раз: вакцинация, поведение, социальное дистанцирование позволят нам избежать грозных осложнений.





Елена Литинская



