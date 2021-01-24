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11:01, 23 января 2021 года На портале Госуслуг можно будет записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 В пресс-службе Министерства цифрового развития рассказали об оптимизации услуги.





По информации ТАСС, о возможности записаться на портале Госуслуг в лист ожидания для вакцинации от коронавируса при отсутствии свободных слотов на запись в больнице сообщили в пресс-службе Минцифры со ссылкой на замглавы министерства Олега Качанова.



Олег Качанов: «Мы обеспечиваем мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию, изучаем реакцию и опыт пользователей. Планируем в ближайшее время оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации».

18 января в регионах стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг в тестовом режиме. С 31 января записаться на вакцинацию через Госуслуги сможет любой желающий.





Орловское Информбюро



