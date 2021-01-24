воскресенье 24.01.2021 01:29:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:01, 23 января 2021 года

На портале Госуслуг можно будет записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19

В пресс-службе Министерства цифрового развития рассказали об оптимизации услуги.


По информации ТАСС, о возможности записаться на портале Госуслуг в лист ожидания для вакцинации от коронавируса при отсутствии свободных слотов на запись в больнице сообщили в пресс-службе Минцифры со ссылкой на замглавы министерства Олега Качанова.

Олег Качанов: «Мы обеспечиваем мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию, изучаем реакцию и опыт пользователей. Планируем в ближайшее время оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации».
 
18 января в регионах стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг в тестовом режиме. С 31 января записаться на вакцинацию через Госуслуги сможет любой желающий.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.