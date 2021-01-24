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12:38, 23 января 2021 года

Мэрия Орла разорвала соглашение с одним из городских перевозчиков

Под угрозой расторжения контрактов находятся еще два подрядчика.


Об одностороннем решении прекратить сотрудничество с ИП Гришин заявил сегодня в социальных сетях мэр областной столицы Юрий Парахин.

Градоначальник заявил, что бывший перевозчик, отвечавший за маршруты № 2, 22 и 27, плохо справлялся со своими обязательствами. В частности, автобус № 2 с начала нового года вообще ни разу не вышел на линию, маршрут № 22 обслуживался 6 – 7 единицами техники вместо 10, а № 27 – от 3 до 4 автобусов вместо положенных 5.
 
Под серьезной угрозой расторжения контрактов ИП Бортников и ИП Кривова. Есть вопросы и к ТТП. Впрочем, у каждого из них ещё есть возможность исправиться.
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Транспорт должен работать как часы. Если в расписании написано, что автобус придёт на остановку в определённое время, значит, он обязан прийти. А не проехать мимо с тёмными окнами».


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Артём Ежаков
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