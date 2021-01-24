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17:51, 23 января 2021 года

В Колпнянском районе произошел пожар в доме, где проживает многодетная семья

Вовремя сработавший пожарный извещатель помог семье эвакуироваться.


Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, сегодня ночью в селе Знаменское Колпнянского района произошел пожар в жилом доме, в котором проживает многодетная семья. Благодаря установленному минувшим летом пожарному извещателю, родители вовремя заметили возгорание и смогли самостоятельно эвакуироваться вместе с четырьмя детьми из задымленного помещения.
 
Сообщение на телефон службы спасения поступило около часа ночи. К месту незамедлительно были направлены пожарные 23-й ПСЧ Колпнянского района. На момент прибытия спасателей происходило горение веранды открытым пламенем, огонь перекидывался на чердак, существовала угроза распространения на внутренние помещения дома. 
 
Через пять минут пожар был локализован и в течение нескольких часов полностью ликвидирован. В результате пожара выгорела веранда и кровля веранды на 6 м2, частично выгорело чердачное помещение, частично огнем повреждены жилые комнаты.
 
По статистике чаще всего трагические последствия пожара возникают именно в ночное время, когда жители спят и не замечают пожар. В этот раз жильцы не растерялись и вовремя сориентировались, как действовать. При возникновении задымления в доме, сработал автономный пожарный извещатель, установленный в августе 2020 года. Благодаря сработавшему извещателю, а также правильным и оперативным действиям родители вовремя самостоятельно эвакуировались и эвакуировали детей из дома. В семье воспитывается четверо детей от 9 до 14 лет.
 
Специалисты выясняют причины пожара, пострадавших нет. В настоящее время семья временно разместилась у родственников.
 
В Орловской области реализуется программа по обеспечению автономными пожарными извещателями малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. В 2020 году было оборудовано более 2 тысяч домовладений, всего установлено порядка 4,5 тысяч пожарных извещателей, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области с места происшествия



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