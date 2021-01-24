Три человека пострадали в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Орловской области

Один из них – ребенок.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в ночь на 24 января на автодороге М-2 «Крым» (Мценский район) произошло столкновение двух транспортных средств.



Предварительно установлено, то водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1993 года рождения, при выполнении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Етти» под управлением водителя 1956 года рождения. Оба водителя трезвы.



В результате столкновения пострадали пассажир «Шкоды» и пассажир «Тойоты». Они были госпитализированы. Еще один пассажир «Тойоты» - девочка 2016 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение.



На месте работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский».



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области