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11:07, 24 января 2021 года

Три человека пострадали в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Орловской области

Один из них – ребенок.


Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в ночь на 24 января на автодороге М-2 «Крым» (Мценский район) произошло столкновение двух транспортных средств.
 
Предварительно установлено, то водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1993 года рождения, при выполнении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Етти» под управлением водителя 1956 года рождения. Оба водителя трезвы.
 
В результате столкновения пострадали пассажир «Шкоды» и пассажир «Тойоты». Они были госпитализированы. Еще один пассажир «Тойоты» - девочка 2016 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение.
 
На месте работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский».
 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области



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