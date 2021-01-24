Три человека пострадали в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Орловской области

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11:07, 24 января 2021 года
Три человека пострадали в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Орловской областиОдин из них – ребенок.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в ночь на 24 января на автодороге М-2 «Крым» (Мценский район) произошло столкновение двух транспортных средств.
Предварительно установлено, то водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1993 года рождения, при выполнении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Етти» под управлением водителя 1956 года рождения. Оба водителя трезвы.
В результате столкновения пострадали пассажир «Шкоды» и пассажир «Тойоты». Они были госпитализированы. Еще один пассажир «Тойоты» - девочка 2016 года рождения после оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение.
На месте работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский».
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро