В Орловской области 172 новых заболевших коронавирусной инфекцией

Три человека скончались.

24 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 172 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 25 563 орловца. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявлено 172 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 25 563 орловца.

На данный момент в области борются с болезнью 2 655 человек. За сутки выписано 156 жителей региона, всего с начала пандемии от болезни избавилось – 22 586 человек. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3 – летальный исход был зафиксирован 322 раза.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф