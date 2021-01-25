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10:37, 25 января 2021 года

Мошенникам удалось обмануть двух орловчанок

Одна из них лишилась более 100 тысяч рублей. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.


В первом случае жертвой злоумышленницы стала 65-летняя жительница Троснянского района. Ранее ей в социальной сети написала неизвестная, представившаяся родственницей жертвы. В завязавшейся переписке мошенница заявила о «выплатах», которые той якобы причитаются. В итоге, преступница смогла вытащить из орловчанки личные данные. Назвав ей банковские реквизиты, жертва лишилась более восьми тысяч рублей.

Еще одной обманутой оказалась 32-летняя жительница областной столицы. Злоумышленник представился в разговоре сотрудником банка и сообщил о якобы «кредите», который сейчас оформляется на имя потерпевшей. Доверившись «специалисту», женщина потеряла внушительную сумму в 123 тысячи рублей – сообщает сайт регионального УМВД.


Артём Ежаков
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