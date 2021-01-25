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10:39, 25 января 2021 года Банки перестали предлагать гражданам сложные финансовые продукты Комментарий эксперта кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Олега Кожанчикова.



Из-за низкой доходности вкладов граждане поспешили открыть индивидуальные инвестиционные счета и начали инвестировать в фондовый рынок РФ. Стоимость ценных бумаг в собственности российских граждан достигла 4,7 триллиона рублей: 7,6 миллиона человек, или 10% экономически активного населения страны стали инвесторами на фондовом рынке по итогам третьего квартала текущего года. Финансисты воспользовались неискушенностью граждан, впервые оказавшихся на фондовом рынке, и начали предлагать сложные инвестпродукты, которые могут использовать только квалифицированные инвесторы. Растут убытки у неопытных инвесторов.



ЦБ предлагает немедленно на 1,5-2 года ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов и инструментов с «плечом», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ РФ ранее дал инвесткомпаниям и банкам до апреля 2022 года период адаптации, когда вступят в силу изменения в закон о квалификации инвесторов. Предполагалось, что финансисты постепенно адаптируются к новым требованиям, но они как коршуны набросились на «свежатинку» – неискушенных вкладчиков банков, ищущих более высокой доходности, чем на депозитах.



«Приток неквалифицированных инвесторов – обычных граждан идет сейчас. И сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впаривать» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», – отметила Набиуллина.



Финансистам хочется побыстрее заработать на неопытных инвесторах, пока с апреля 2021 года не вступит в силу запрет о сложных финнпродуктах для неквалифицированных инвесторов. Набиуллина и ее коллеги из ЦБ РФ против этого.



ЦБ РФ прямо сейчас предлагает, "как минимум на 1,5-2 года, пока не заработает институт тестирования, получения квалификации инвесторов, ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, структурных продуктов, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе".



ЦБ предлагает и ускорить введение обязательного тестирования "клиента на наличие квалификации. Тестирование клиентов должны проводить инвесткомпании, брокеры, банки перед тем, как предлагать гражданам варианты инвестирования в ценные бумаги и валюты.



Тестирование розничных инвесторов на знание сложных финансовых продуктов – хорошая инициатива регулятора, отмечает эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Олег Кожанчиков, основная цель которой – стимулировать россиян повышать свой уровень финансовой грамотности, проходя дополнительные образовательные программы и изучая сложные финансовые инструменты. Таким образом, люди будут узнавать о работе фондового рынка и банков, научатся понимать возможности низких ставок по кредитам и рефинансировать уже имеющиеся займы, а также поймут преимущества ИИС и ОФЗ.



Нововведение важно как раз для тех 60% заемщиков, которые сейчас подписывают бумаги не читая или снимают средства с банковских депозитов, вкладывая их в опасные мошеннические схемы, обещающие сверхприбыли, но оставляющие доверчивых людей совсем без накоплений. Низкая ключевая ставка способствовала тому, что россияне стали интересоваться фондовым рынком, этот процесс все равно будет продолжаться, поэтому Центробанку важно уберечь населения от банкротства.





