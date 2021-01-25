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10:42, 25 января 2021 года Импортозамещение на внутреннем продовольственном рынке: провал или успех? Комментарий эксперта кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, профессора Ольги Поповой.





Национальное рейтинговое агентство (НРА) изучило параметры достижения стратегии импортозамещения 2012-2020 года на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия России запланированным индикаторам. Детальные комментарии по выводам экспертов опубликованы в газете «Коммерсантъ».



К сожалению, практически по всем параметрам целевые показатели оказались недостигнутыми. Несмотря на увеличение объемов финансирования и активизацию государственной политики в сфере содействия развитию внутреннего производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания после продовольственного эмбарго на товары из стран, поддержавших антироссийские санкции в 2014 г., избавиться от импорта не удалось.



По данным Федеральной таможенной службы и департамента международной торговли ООН суммарная стоимость санкционной продукции в 2015г. по сравнению с 2014г. упала на 40%, в 2016г. в сравнении с 2015г. – еще на 9%, а затем она стала расти в течение 2017-2019 годов.



К концу 2020 года ближе всего к целевому индикатору удалось приблизиться в отношении производства мяса – импорт снизился на 65% (при запланированном уровне 67,8%). Ввоз молока и молочной продукции сократился на 20% (в Стратегии 30%), плодоовощной продукции на 11%% (по плану 20%), овощей на 27% (в Стратегии 70,3%).



Тем не менее, по оценкам НРА, внутреннее производство запрещенной к ввозу продукции в 2019 году 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не попавших под российское эмбарго.



Эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, профессор Ольга Попова уточняет, что сложившейся на мировом рынке продовольствия ситуацией активно пользуются страны, не попавшие под российские санкции. Так, НРА приводит данные, что до эмбарго 43% импорта молочной продукции приходилось на страны ЕС. Сейчас основным поставщиком молока стала Белоруссия, повысившая свою долю с 39% до 79%. Очевидно, что за такой короткий промежуток времени резко нарастить молочное поголовье крайне сложно. Аналогично, Белоруссия стала ведущим поставщиком охлажденного мяса, которое традиционно ввозилось из Евросоюза.



По такой же схеме действуют и другие страны. Например, Эквадор в 7 раз увеличил закупку фруктов в ЕС, за счет чего обеспечил себе 22% в импорте плодов, Чили в 3 раза нарастила импорт норвежской рыбы и стала одним из ведущих поставщиков этой продукции в Россию, занимая долю в 20%.

Теневой реэкспорт стал серьезной проблемой России. Он не позволяет в полной мере работать продовольственному эмбарго против стран, инициировавших или поддержавших антироссийские санкции, и не стимулирует в должной степени внутренних товаропроизводителей к диверсификации и инновациям. Но на сокращение импорта национальный продовольственный рынок отреагировал бы ростом цен. По данным Коммерсантъ, продовольственное эмбарго ежегодно обходится российским потребителям в 445 млрд руб. в год.



Поэтому нельзя сказать, что политика импортозамещения на внутреннем продовольственном провалилась. Сельское хозяйство за последние годы стало успешной и динамично развивающейся отраслью, наращивающей объемы внутреннего производства и экспорта.





