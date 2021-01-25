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10:48, 25 января 2021 года Пластиковые банковские карты заменят на цифровые Комментарий эксперта Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, профессора Людмилы Проняевой.



Коммерческие банки страны имеют в планах постепенно отказываться от выпуска пластиковых карт и заменить их на цифровые. Так, Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% ото всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате, в настоящее время банк выпускает более 10% карт без «пластика». Аналогичные планы есть у ВТБ, к 2023 году планируется в цифровом виде выпускать до 40% всех банковских карт. Сейчас на долю виртуальных карт в ВТБ приходится 5% выпуска, оборот по ним достиг в 2020 году почти 8 млрд. руб. и спрос на цифровые карты постоянно увеличивается, с начала года объем эмиссии превысил 300 тыс. штук. В Росбанке доля цифровых карт относительно пластиковых составляет 20% и в планах банка к концу 2021 года удвоить эту долю. Газпромбанк и Райффайзенбанк не планируют пока сокращать объемы пластиковых карт, но будут активно развивать цифровые карты.



Цифровые банковские карты выпускаются в онлайн-банкинге и практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых. Чтобы пользоваться такой картой в магазинах, ее необходимо загрузить в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.



Сокращение выпуска пластиковых карт позволяет снизить затраты на производство карт, их логистику до офисов и клиентов, оптимизировать рабочее пространство в офисах, а также снять нагрузку на сотрудников отделений. Стоимость выпуска одной пластиковой карты может доходить до 500 руб., а издержки при выпуске цифровой карты на 70% ниже.



Выпускать цифровые карты банки могут гораздо быстрее, что удобнее для клиента, так как не надо тратить время на проведение встречи с представителем банка или на поездку в банковский офис.



Эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, профессор Людмила Проняева считает, что переход на цифровые карты пройдет безболезненно, тем более что на текущий момент большинство платежных терминалов поддерживают возможность оплаты бесконтактными технологиями и достаточно большая доля банкоматов уже оборудована возможностью бесконтактно по картам проводить полный спектр операций. Цифровые карты будут особенно востребованными у той части населения, которая активно использует цифровые каналы и технологии. Они будут набирать все большую популярность в виду скорости оформления и отсутствия риска потери карты. Однако, пока рано говорить о полной замене пластиковых карт цифровыми, как о какой-то ближайшей перспективе, поскольку основная часть клиентов, особенно старшее поколение, очень консервативна и будет продолжать использовать пластиковые карты.





