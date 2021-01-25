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11:09, 25 января 2021 года

В тройной аварии в Орловской области погиб мужчина

ДТП произошло накануне в 13:30.


По предварительным данным, в районе 17 километра трассы «Орел – Тамбов» произошло столкновение «Шкоды Октавии» с впереди идущим «Ауди 80». Инерция от удара вынесла «Ауди» на встречную полосу, где иномарка врезалась в грузовик «Вольво». 42-летняя водитель и 20-летняя пассажирка получили травмы, обоим в итоге назначено амбулаторное лечение. К сожалению, другой пассажир легковушки – 47-летний мужчина – погиб на месте ДТП.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы, 1 погиб - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Фото пресс-службы областного УГИБДД
 



Артём Ежаков
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