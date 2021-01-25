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11:07, 25 января 2021 года Лицей № 40 в Орле получит новое здание начальной школы В рамках начала работ городская администрация инициировала конкурс на создание проектной и рабочей документации.





Цена будущего соглашения составит порядка 12 миллионов 772 тысяч рублей. Необходимая документация должна быть изготовлена к 23 ноября. Итоги аукциона будут подведены 19 февраля – сообщает сайт Госзакупок.





Артём Ежаков



