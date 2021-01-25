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11:15, 25 января 2021 года В Орловской области зафиксировано 170 новых случаев коронавируса Накануне от последствий болезни скончалось 3 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 170 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 25 733 орловца.



На данный момент в области борются с болезнью 2 715 человек. За сутки выписано 107 жителей региона, всего с начала пандемии от болезни избавилось – 22 693. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3 – летальный исход был зафиксирован 325 раз.



Суточная заболеваемость в России – 19 290, всего – 3 738 690. На лечении – 518 009. Накануне выздоровело – 19 003, всего – 3 150 763. Количество смертей за сутки – 456, за все время разгула коронавируса – 69 918.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



