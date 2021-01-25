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11:13, 25 января 2021 года В Орловской области продолжается акция «Помоги учиться дома» В ее рамках школьников из многодетных семей обеспечивают ноутбуками и планшетами, с помощью которых дети могут спокойно освоить дистанционный формат обучения. Еще две семьи получили заветные подарки, их передала депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко. Также она посетила Хомутовскую общеобразовательную школу. Там рассказали, что образовательный центр «Точки роста» - есть, но этого мало.





Нет компьютера - нет возможности постигать знания в дистанционном формате. Эту формулу на себе испытала школьница из многодетной семьи Вихоревых.



Мария Вихорева, жительница поселка Хомутово: «Столкнулись с тем, что ребенку нужен был ноутбук или планшет. Детей трое, ребенку нужно заниматься, не могли себе позволить».

Желание ребенка изучать новое заставило маму найти решение - обратиться за помощью к депутатам. Долгожданный планшет девочке вручила депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Подарок преподнесен в рамках партийной акции «Единой России» - «Помоги учиться дома». Она стартовала еще в мае прошлого года. За это время более 20 детей освоили дистанционный формат.



Во время своей рабочей поездки депутат Госдумы посетила также и Хомутовскую школу. Она также приехала с подарком - интерактивным обучающим плакатом. Школьники смогут больше узнать на уроках об исследованиях российских ученых Арктики, об истории Крыма и Великой Отечественной войны.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «Помощь, которую мы сегодня оказываем школе не только в различных подарках, но и в рамках выполнения партийных проектов, позволит доставить в первую очередь удовольствие от процесса обучения не только нашим детям, родителям, но и педагогам, и, конечно, это повысит качество образования».

В этой школе есть своя «Точка роста», но, как отмечает руководство, этого мало - необходим свой стационарный «Кванториум».



Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района: «Надо этот проект немножечко расширить, и на базе хотя бы райцентровских школ создать муниципальные «Кванториумы», потому что это действительно сегодня востребовано среди молодежи. Мы попросили Ольгу Васильевну в реализации этого проекта».

Идея появления муниципальных «Кванториумов» на базе районных школ понравилась. Осталось найти путь решения и реализовать.





Анна Вайсергисер



