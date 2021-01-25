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11:33, 25 января 2021 года Поздравление правительства Орловщины с Татьяниным днем Сегодня отмечается День российского студенчества.





Уважаемые студенты!

На протяжении многих лет одной из главных визитных карточек Орловской области остается студенчество. Это тысячи молодых, талантливых и энергичных людей, от которых зависит будущее нашего региона.



Правительство области уделяет значительное внимание сфере образования, чтобы юноши и девушки имели все необходимые условия для получения знаний, реализации своих возможностей и всестороннего развития личности при любых обстоятельствах, не смотря ни на что.



Благодаря творческим, спортивным и научным достижениям орловских студентов престиж высшего образования в вузах области становится все выше. В ногу со временем шагают и высшие учебные заведения региона, внедряя новые образовательные программы и современные технологии обучения, реализуя стратегические проекты.



Друзья! В непростой период пандемии коронавируса вы стали сильнее, самостоятельнее. И в очередной раз доказали, что никакие преграды не могут встать на пути стремления к новым знаниям.



Здоровья, хорошего настроения, оптимизма, надежных друзей, достижения самых высоких вершин!



Текст поздравления опубликован на сайте областного правительства.





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