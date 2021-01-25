понедельник 25.01.2021 14:19:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:53, 25 января 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 25 января.


Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 93; Орловский район – 30; Ливны – 13; Болховский и Мценский районы – по 8; Урицкий – 4; Свердловский, Малоархангельский и Ливенский – по 3; Покровский, Колпнянский, Краснозоренский, Корсаковский и Верховский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:

Орел – 13 256; Орловский район – 3 324; Болховский – 474; Знаменский – 146; Хотынецкий – 461; Урицкий – 549; Шаблыкинский – 191; Сосковский – 170; Кромской – 305; Дмитровский – 585; Свердловский – 391; Троснянский – 257; Глазуновский – 154; Малоархангельский – 335; Покровский – 436; Колпнянский – 251; Должанский – 193; Ливенский – 507. Ливны – 1 015; Верховский – 274; Залегощенский – 367; Краснозоренский – 187; Новодеревеньковский – 378; Новосильский – 135; Корсаковский – 60; Мценск и Мценский район – 1 332.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось 25 733 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 170 орловцев, выписано – 107. Выздоровело за все время – 22 693, лечатся – 2 715. От осложнений на фоне новой болезни в области скончалось 325 человек – накануне умерло ещё 3 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба





Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.