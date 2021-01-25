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11:53, 25 января 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 25 января.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 93; Орловский район – 30; Ливны – 13; Болховский и Мценский районы – по 8; Урицкий – 4; Свердловский, Малоархангельский и Ливенский – по 3; Покровский, Колпнянский, Краснозоренский, Корсаковский и Верховский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:



Орел – 13 256; Орловский район – 3 324; Болховский – 474; Знаменский – 146; Хотынецкий – 461; Урицкий – 549; Шаблыкинский – 191; Сосковский – 170; Кромской – 305; Дмитровский – 585; Свердловский – 391; Троснянский – 257; Глазуновский – 154; Малоархангельский – 335; Покровский – 436; Колпнянский – 251; Должанский – 193; Ливенский – 507. Ливны – 1 015; Верховский – 274; Залегощенский – 367; Краснозоренский – 187; Новодеревеньковский – 378; Новосильский – 135; Корсаковский – 60; Мценск и Мценский район – 1 332.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось 25 733 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 170 орловцев, выписано – 107. Выздоровело за все время – 22 693, лечатся – 2 715. От осложнений на фоне новой болезни в области скончалось 325 человек – накануне умерло ещё 3 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба











Артём Ежаков



