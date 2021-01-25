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11:29, 25 января 2021 года Орловский ИП подозревается в сокрытии многомиллионных налогов Возбуждено уголовное дело.





По данным следствия, в позапрошлом году фигурант предоставил налоговикам ложную декларацию, благодаря которой уклонился от уплаты обязательных взносов. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов 400 тысяч рублей.



Расследование уголовного дела продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



